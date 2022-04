Il tecnico del Chelsea Thomas Tuchel si è detto contento di come ha trovato in questi giorni Romelu Lukaku.

Thomas Tuchel ha toccato anche l’argomento Romelu Lukaku nella conferenza stampa di ieri. “Il Chelsea è bloccato nelle operazioni di mercato, ma Romelu Lukaku resta un punto primario per noi. La situazione è questa, lo sapete, il club non può comprare né vendere giocatori, ma Romelu resta un elemento fondamentale per il Chelsea”.

Pallone Champions League

“In più lo sento particolarmente motivato e concentrato sui nostri obiettivi. Al momento non c’è spazio per malumori o ripensamenti. Per questo finale di stagione dovremo restare tutti sul pezzo e abbiamo bisogno di ogni singolo giocatore, al 100%. In questo senso, so di poter contare pienamente su Lukaku“.

