Si infittiscono oltre manica i rumours che danno l’attuale allenatore dell’Ajax Ten Haag in pole come nuovo tecnico del Manchester United.

Si fa un gran parlare del prossimo allenatore del Manchester United, soprattutto in Inghilterra. Secondo le ultime voci il favorito per la successione di Ralf Rangnick sarebbe Erik Ten Haag dell’Ajax; lo riferisce il Mirror. Ralf Rangnick dovrebbe rimanere come dirigente, almeno questi erano gli accordi presi al momento dell’esonero di Solskjær.

L’attuale tecnico dei lancieri sarebbe nettamente in vantaggio su Pochettino, in uscita dal Paris Saint Germain. Ten Haag, secondo il Telegraph, potrebbe “portarsi dietro” l’esterno d’attacco Antony Matheus dos Santos, semplicemente Antony. Si tratta di un classe 2000 molto funambolico che si sta mettendo in luce in questa stagione con 10 goal e 12 assist. Su di lui ci sono anche Liverpool e Bayern e il suo costo si aggira sui 35 milioni di euro.

