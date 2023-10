Bruno Longhi sicuro sul Milan: «All’inizio gli era mancato questo, poi…». La sua analisi sulla squadra di Pioli

Nel corso del suo editoriale per Sportmediaset Bruno Longhi ha parlato anche del Milan. Le sue dichiarazioni sui rossoneri.

LONGHI – «Al Milan era mancata umiltà che avrebbe poi ritrovato nelle successive gare, fino a ritrovarsi oggi al primo posto della classifica. Non so se valga anche per l’Inter questa stessa considerazione»

The post Bruno Longhi sicuro sul Milan: «All’inizio gli era mancato questo, poi…» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG