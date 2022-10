Marco Bucciantini intervenuto negli studi di Sky Sport ha commentato la prestazione di ieri del Milan contro il Chelsea

«Andare avanti in Champions? Sono convinto che il Milan ce la farà, perchè anche ieri in 10 ha dimostrato che c’è qualcosa. E’ stato pericoloso in 10 contro una delle squadre più forti d’Europa, quindi sono convinto che quello che è il Milan è adesso e con il potenziale quando recupera un po’ di giocatori può bastare per fare la differenza nel girone di Champions».

