Marco Bucciantini ha parlato dello stile tattico dell’Inter e della potenza incredibile dei nerazzurri nelle ripartenze

In collegamento a Sky Sport 24, Marco Bucciantini si sintonizza così sull’Inter e sullo stile adottato dai nerazzurri.

INTER- «Nel caso dell’Inter bravissimi a diventare forti anche nello stare attenti a fare dei conti. La Juventus è lì, lotta, ha meno possibilità dell’Inter ma ha tanta abitudine e storia per essere lì. Nell’Inter che c’è una mentalizzazione più concentrata sul campionato è evidente, basti pensare a come è fatto il gruppo con tanti italiani cresciuti col sogno di vincere il campionato e inoltre anche la coppia Lautaro Martinez e Thuram che ha giocato pochi minuti insieme in Champions League. Ma non è una squadra che molla gli obiettivi, lo scorso anno ha giocato tutte le partite. Che abbia l’obiettivo della seconda stella mi pare evidente. L’Inter non è come la Juventus, cambia: dà delle impressioni di navigazione più silenziosa e quando spinge sembra uno show, si impenna sulle onde».

L’articolo Bucciantini esalta l’Inter: «Quando spinge sembra uno show, s’impenna!» proviene da Inter News 24.

