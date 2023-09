Marco Bucciantini a Sky Sport ha difeso Simone Inzaghi dalle critiche piovutegli addosso dopo la vittoria del Sassuolo a San Siro. “L’Inter di solito fa 3 cambi e i primi a entrare erano Cuadrado e Arnautovic, ora non ci sono. Giusto fare turnover adesso, chi può farlo lo deve fare, bisogna includere tutti ora e portare più giocatori che si riesce al livello del titolari. Forse col Sassuolo non c’è stata una grande reazione di interpretazione della partita dei nerazzurri. È una piccola tendenza dopo un mese straordinario, ma la grande Inter esiste ancora. La squadra ha 16 titolari per me, 14 ora senza Cuadrado e Arnautovic”.

Domenico Berardi

Giudizi mutevoli

“Inter ko? Merito di un grande Sassuolo che gioca bene, fa meglio con le grandi che concedono più spazio delle altre. Mi colpisce che si sono ribaltati tanti complimenti in poche ore. È successo al Milan dopo il derby, che è primo e ha giocato tre gare convincenti. Il Napoli si è riconcentrato sul campo dove riesce ancora a essere molto forte. Il ko dell’Inter è una notizia, questo campionato le include tutte ancora, non c’è nessuno in fuga solitaria”.

L’ammazza grandi

“Mercoledì l’Inter ha preso gol perché nel Sassuolo gioca uno dei giocatori più forti dell’ultimo decennio. Berardi le fa impazzire tutte queste squadre, il Sassuolo ha vinto tante volte con Inter, Juve e Milan questi anni. Il gol di Berardi l’abbiamo visto già tante volte ma è bellissimo. La notizia del campionato è che l’Inter perde, questa notizia è arrivata in tutti gli spogliatoi. Questa notizia rettifica l’umore dello spogliatoio di più di una squadra, l’impressione dell’Inter era grossa davvero”.

