Il giornalista Marco Bucciantini ha analizzato così il successo ottenuto dall’Inter di Inzaghi contro la Lazio di Sarri

Intervenuto dagli studi di Sky Sport durante ‘Sky Calcio Club’, Marco Bucciantini ha detto la sua sulla vittoria ottenuta dall’Inter contro la Lazio e sulla lotta per la qualificazione alla prossima Champions League.

LE PAROLE DI BUCCIANTINI –: «L’Inter di oggi ci va in Champions, ha fatto un partitone. Per la Champions sono squadre che mancano di continuità, se calano non mantengono: non vanno per inerzia. Ma l’Inter di oggi ci va, oggi la metto sul podio delle partite dell’anno con la Supercoppa e il Barcellona. Attaccare la Lazio non è facile, l’Inter l’ha fatto benissimo per tutta la partita, è una squadra che ha potenziale e gli attaccanti stanno salendo tutti di livello e diventa decisivo. Inzaghi? Davanti ad una sconfitta non puoi raccontare le vittorie, devi spiegare quella: ed è quello che gli è mancato. Il turnover? Se senti un organico vicino lo fai, ma nel derby è favorito chi ci arriva meglio ed è chi vince più partite fino a lì: l’avvicinamento è importante, se sistemi anche il campionato è un atto di forza. Chi vincerà le partite vincerà il derby e sarà favorito per il quarto posto».

L’articolo Bucciantini: «L’Inter di oggi va in Champions, a Inzaghi è mancata una cosa» proviene da Inter News 24.

