Il giornalista Stefano De Grandis ha detto la sua dopo la vittoria dell’Inter sulla Lazio, soffermandosi sulla prestazione di Gosens

Intervenuto dagli studi di Sky Sport, Stefano De Grandis ha parlato così dopo la vittoria conquistata in rimonta dall’Inter contro la Lazio, nel segno anche di Robin Gosens.

LE PAROLE –: «La battuta di Inzaghi, ossia la migliore Inter delle ultime 20 settimane, la dice lunga. La Lazio ha trovato il gol per uno svarione di Acerbi e ha avuto anche una chance di raddoppiare ma la partita è stata dominata dall’Inter. La forza dell’Inter sta anche nei cambi perché quando Lautaro è entrato è diventato terminale offensivo, Lukaku ha fatto un’ottima partita, a parte gli assist. Gosens è stato un acquisto bistrattato da Inzaghi ma non per colpa di Inzaghi ma perché Gosens non rendeva, adesso è tornato in forma, ha quella fisicità che Sarri ha detto essere una delle caratteristiche che rendono l’Inter dominante».

L’articolo De Grandis: «Gosens acquisto bistrattato da Inzaghi, adesso è tornato in forma» proviene da Inter News 24.

