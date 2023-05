Il giornalista Michele Criscitiello si è espresso in merito al futuro di Simone Inzaghi dopo la vittoria ottenuta dall’Inter contro la Lazio

Con un editoriale pubblicato su Sportitalia, Michele Criscitiello si schiera dalla parte di Simone Inzaghi e lo elogia dopo il successo conquistato dall’Inter sulla Lazio per 3 ad 1.

LE PAROLE –: «L’Inter ha fatto un regalo a Spalletti ma soprattutto l’ha fatto ai propri tifosi che accendono la lotta Champions, sempre più bella come quella salvezza. Complimenti all’Inter che si è regalata una finale di Coppa Italia, una semifinale di Champions League, ha vinto già una Supercoppa con il Milan e spera di fare la prossima Champions. Non male per quell’incapace di Simone Inzaghi che doveva andare a casa, esonerato, un mese fa per lasciare posto in panchina a Chivu. Probabilmente non vincerà la Champions, neanche la Coppa Italia e forse non arriverà tra le prime 4 ma parlare prima è sempre complicato e oggi, come ieri e come l’altro ieri, noi siamo con Simone Inzaghi.

Contro chi in casa sua gli aveva preparato il piattino d’argento e contro quella stampa che si presta regolarmente a scrivere sotto dettatura. Contro i tifosi ciechi e banali. Simone non è Guardiola, lo sappiamo. Ma è un allenatore concreto, brillante e ha gestito benissimo i periodi in cui lo davano per morto o finito. Ricordate prima della sfida al Barcellona cosa dicevano. Inzaghi meriterebbe di restare e se proprio bisogna cambiare, a Simone auguriamo un bel club inglese sulla scia di De Zerbi a Brighton, anche se parliamo di due allenatori completamente diversi».

L’articolo Criscitiello non ha dubbi: «Complimenti a Inzaghi, meriterebbe di restare all’Inter» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG