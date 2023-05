Torna in campo l’Inter nel turno infrasettimanale: vediamo quali potrebbero essere le scelte del tecnico

Tempo di pensare al Verona per l‘Inter di Simone Inzaghi che vuole continuare a portare a casa punti importanti per la classifica.

Il tecnico piacentino sta pensando alla miglior formazione possibile, magari facendo rifiatare qualche uomo importante: Gosens sarà out, in difesa probabile l’impiego nuovamente di De Vrij , affiancato da Bastoni e Darmian, sull’esterno Bellanova potrebbe far rifiatare lo stanco Dimarco. A centrocampo, probabile turno di stop per Barella e Mhkytarian con dentro Brozovic e Gagliardini. Davanti Lautaro e Dzeko, ma ipotesi Lu-La ancora viva.

INTER (3-5-2) – Onana; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Brozovic, Calhanoglu, Bellanova; Lautaro, Dzeko.

