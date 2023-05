In bilico la posizione del tecnico blucerchiato: in caso di esonero pronto un altro ex Inter

Non se la sta passando bene Dejan Stankovic, sempre più a rischio esonero dalla panchina della Sampdoria.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il serbo sarebbe pronto a dare le dimissioni nelle prossime ore per lasciare il posto ad un altro ex Inter, ovvero Angelo Palombo, pronto a traghettare la Samp fino a fine stagione

L’articolo Sampodoria, Stankovic rischia la panchina: pronto un altro ex Inter proviene da Inter News 24.

