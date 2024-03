Bucciantini pazzo per Pulisic: «Ha questo tipo di mentalità». E poi fa i complimenti a Pioli. Le dichiarazioni dopo Verona

Marco Bucciantini si è complimentato con Pulisic e Pioli dopo il match odierno vinto dal Milan contro il Verona. Le dichiarazioni a SkySport sull’americano.

PAROLE – «Pulisic ha sempre giocato dietro un centravanti. Pioli gli ha trovato la collocazione giusta in campo. Ora il Milan non è più sbilanciato solo a sinistra. Pulisic sa stare in campo, ha la mentalità del calciatore forte».

The post Bucciantini pazzo per Pulisic: «Ha questo tipo di mentalità». E poi fa i complimenti a Pioli appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG