Sono queste le parole di Marco Bucciantini a Sky Sport dopo la prova del Milan contro il Chelsea sconfitto con polemiche.

Ecco le parole di Marco Bucciantini che a Sky Sport ammette di credere ancora nella qualificazione in Champions League del Milan: “Andare avanti in Champions? Sono convinto che il Milan ce la farà, perchè anche ieri in 10 ha dimostrato che c’è qualcosa. E’ stato pericoloso in 10 contro una delle squadre più forti d’Europa, quindi sono convinto che quello che è il Milan è adesso e con il potenziale quando recupera un po’ di giocatori può bastare per fare la differenza nel girone di Champions.“

Esteban Cambiasso ex Inter, a Sky Sport parla così del rigore decisivo: “Come ha detto anche Pioli, il calcio è uno sport di contatto. Il giocatore del Chelsea tira anche in porta, nessuno del Chelsea si aspettava il rigore, Potter si è messo le mani nei capelli per il gol sbagliato. Chi ha giocato sa che nel calcio le mani si usano. Tra l’altro qui si parla di un rigore e anche di un cartellino rosso.“

