L’Inter si prepara a chiudere la trattativa col Bruges per Tajon Buchanan, nonostanre la mancata proroga del Decreto Crescita

Come rende noto La Gazzetta dello Sport, nessuno stop al Decreto Crescita può frapporsi tra l‘Inter e Tajon Buchanan.

La trattativa andrà comunque in porto: la conclusione dell’accordo è prevista dopo le festività di Capodanno. Il compenso proposto non è eccessivamente alto: il giovane esterno canadese, di 24 anni, è atteso per firmare un contratto che varia intorno a 1,5 milioni di euro. Tuttavia, per Buchanan, è ancora necessario raggiungere un accordo con il Bruges, che aveva inizialmente richiesto 10 milioni per il suo trasferimento. L’intesa sembra ora prossima a essere raggiunta, con un accordo finale atteso a 8 milioni.

L’articolo Buchanan Inter, l’affare si farà nonostante lo stop del Decreto Crescita proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG