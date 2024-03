Il nuovo acquisto dell’Inter, l’esterno Tajon Buchanan, ha ripercorso le tappe salienti della sua giovane carriera.

Tajon Buchanan si è confessato ai microfoni dei canali ufficiali dell’Inter nell’ambito del MatchDay Programme; il canadese ha spiegato anche cosa è per lui l’Inter. “Brampton è casa mia, dove è cominciato tutto, è la città che rappresento. All’età di 8 anni ho capito di essermi innamorato di questo sport, il calcio da lì è diventato molto importante eD è iniziato qualcosa di speciale. Ho viaggiato per diverse città, se oggi mi guardo indietro so che è stato un lungo percorso ma è qualcosa che mi rende estremamente orgoglioso e felice perché mi ha portato qui oggi”.

Tajon Buchanan

Le tappe più importanti

“Ci sono stati diversi momenti importanti nella mia carriera, dal debutto in Champions League contro l’Atletico Madrid ai tempi del Bruges alla mia prima partita al Mondiale con il Canada, un sogno diventato realtà”.

Attualità e punti di riferimento

“Cerco sempre di ricordarmi perché fin da bambino ho amato questo sport e di divertirmi in campo. Giocare a calcio da professionista è qualcosa che ho sempre desiderato e sono molto grato e orgoglioso. Vestire questa maglia significa molto, è un sogno che si è avverato, qualcosa per cui ho sempre lavorato. Nella storia di questo Club ci sono tanti campioni, per me il numero uno è Ronaldo, è un giocatore che ho sempre ammirato, una leggenda del calcio. Tra le personalità che mi hanno ispirato c’è anche Lebron James per come ogni giorno lavora e compete per essere sempre il migliore“.

