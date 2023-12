Tornano di nuovo d’attualità le voci di mercato che vedono l’olandese sul piede di partenza in vista della prossima stagione.

L’Inter ha perso Cuadrado per almeno 3 mesi e per questo intende sostituirlo con Tajon Buchanan del Club Brugge. Il colombiano ha un contratto annuale che è praticamente certo non verrà rinnovato: i nerazzurri sono comunque abbondantemente coperti sulla fascia destra.

Il canadese

In Belgio non hanno dubbi che la trattativa si concluderà con esito positivo, c’è solo da limare la distanza tra domanda e offerta: il Club Brugge chiede 10 milioni per cedere l’esterno che ha già deciso di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2025. Tuttosport ritiene che il canadese firmerà nei primi giorni di gennaio un contratto di 4 anni e mezzo a 3 milioni di euro a stagione; l’Inter anticiperà un colpo previsto per la prossima estate.

Denzel Justus Dumfries

In uscita

I tifosi interisti ricorderanno benissimo come per moltissimi mesi l’anno scorso si è parlato di Dumfries come possibile sacrificabile: ebbene questi rumors stanno riprendendo forza tuttora. L’Inter ha anche nei prossimi mesi l’esigenza di cedere un big per dare ossigeno alle casse societarie a meno che non si ripeta il brillantissimo cammino europeo della passata stagione. L’olandese è nuovamente il primo indiziato a partire anche perché, come ricorda il quotidiano piemontese, c’è qualche difficoltà per il rinnovo del suo contratto. In caso di esito negativo della negoziazione l’Inter dovrà venderlo a giugno per non perderlo a zero nei mesi successivi. I nerazzurri tra l’altro hanno ancora sotto contratto Mattia Zanotti, esterno che al San Gallo in Svizzera le sta giocando praticamente tutte; Inzaghi potrebbe promuoverlo a vice-Buchanan in caso di cessione di Dumfries.

L’articolo Buchanan ma non solo: ecco perché Dumfries è ritenuto (nuovamente) sacrificabile proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG