Buffon lascia il calcio: il bellissimo omaggio del Cagliari al portiere che ha giocato l’ultima partita proprio contro i sardi – FOTO

Buffon ha giocato a Cagliari contro il Cagliari quella che è stata l’ultima partita della sua lunga e leggendaria carriera.

A Cagliari l’ultima di una carriera meravigliosa. Buona nuova vita, Gigi! pic.twitter.com/ZRkaSeYRGl — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) August 1, 2023

E proprio il club sardo, neo promosso in Serie A, via Twitter ha voluto rendere un bellissimo omaggio al portiere del Parma ed ex Juve dopo la decisione di lasciare il calcio.

L’OMAGGIO – «A Cagliari l’ultima di una carriera meravigliosa. Buona nuova vita, Gigi!».

BUFFON: LE ORIGINI DEL MITO – I primi giorni alla Juventus – VIDEO

The post Buffon lascia il calcio: il bellissimo omaggio del Cagliari – FOTO appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG