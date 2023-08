Vlahovic Chelsea, c’è distanza sul prezzo: il serbo ha un obiettivo con la Juve. Gli ultimi aggiornamenti sull’asse Lukaku

Vlahovic non fa guerre per andare via dalla Juve e anzi vorrebbe rimanere a Torino per dimostrare di valere l’investimento da 80 milioni fatto un anno e mezzo fa dai bianconeri per strapparlo alla Fiorentina. Al contempo, però, sa che nel calcio moderno i trasferimenti fanno parte del gioco e non si opporrebbe alla cessione.

C’è distanza, però, sulla valutazione che fa il Chelsea di Vlahovic (60 milioni) rispetto a quella della Juve (80). Lukaku viene valutato 40 milioni e da parte sua c’è (ha già avuto un contatto diretto con Allegri) c’è il parere positivo al passaggio in bianconero A riferire gli ultimi aggiornamenti è il giornalista Giovanni Albanese attraverso un video You Tube.

