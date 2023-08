Allegri ha solo due certezze sulle fasce: la “strana” situazione della Juve per quanto riguarda gli esterni

Per Allegri al momento ci sono solo due certezze sulle fasce nella Juve: Kostic e Weah. Tutti gli altri esterni sono in bilico o ancora da valutare per il suo 3-5-2.

A fare il punto è La Repubblica, secondo cui tra i 9 giocatori di fascia attualmente in rosa solo l’americano e il serbo sono sicuri di restare. A destra Soulé può andare via in prestito e Cambiaso sembra più adatto per una difesa a 4, mentre De Sciglio sarà out per diversi mesi. A sinistra Akè, Frabotta e Pellegrini sono fuori dal progetto. Nemmeno Iling-Junior è certo della permanenza, con la Juve che potrebbe sacrificarlo per avere un tesoretto.

