Le parole di Gianluigi Buffon, ex portiere e attuale capo della delegazione della Nazionale: ecco cosa ha dichiarato l’ex Juve

Gianluigi Buffon ha parlato a margine della cerimonia dei sorteggi per i gironi degli Europei 2024 in Germania. L’ex portiere della Juve ha ricordato il Mondiale vinto nel 2006 a Berlino.

PAROLE – «Sono davvero contento di essere qui con voi e con la coppa, penso che fosse ora di riportare questo trofeo in Italia dopo 53 anni. Abbiamo dato prova di un grande gioco e di un grande lavoro di squadra da parte della squadra e della Federazione. La Germania è la terra dove ho vissuto la più grande gioia della mia vita e della mia carriera professionale. Amerò questo Paese per sempre, per il prossimo torneo mi auguro una grandissima organizzazione».

The post Buffon, l’ex Juve allo scoperto: «Il Mondiale 2006 la gioia più grande» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG