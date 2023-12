Tommaso Pobega, centrocampista del Milan, ha parlato così prima del match contro il Frosinone: ecco cosa ha detto

Tommaso Pobega ha parlato ai microfoni di Sky Sporti prima di Milan-Frosinone.

COME STA LA SQUADRA PSICOLOGICAMENTE – «Dopo una sconfitta c’è sempre un momento in cui hai difficoltà ma sappiamo come reagire, lo abbiamo dimostrato tante volte. Sappiamo lasciare alle spalle una sconfitta e reagire, dobbiamo ripartire da questo».

