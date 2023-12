Mourinho, stangata in arrivo per l’allenatore della Roma Aperto un procedimento dopo le sue parole contro Marcenaro

Stando a quanto scrive l’Ansa, la Procura federale della Federcalcio aperto un procedimento per dichiarazioni lesive contro José Mourinho. L’allenatore portoghese aveva infatti criticato in conferenza stampa la designazione dell’arbitro Marcenaro per Sassuolo-Roma.

Mourinho rischia ora un provvedimento che può andare da una semplice multa ad una squalifica, che lo terrebbe lontano dalla panchina del club giallorosso per le prossime partite di Serie A.

