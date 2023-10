Gianluigi Buffon manda un messaggio sul caso scommesse a Fagioli e gli altri giocatori coinvolti: le dichiarazioni

Tramite la sua intervista al Tg1, l’ex capitano della Juventus Gianluigi Buffon ha così parlato dell’ormai noto caso scommesse.

CASO SCOMMESSE – «Ho pagato in prima persona a caro prezzo, ci ho sempre messo la faccia. E’ stata una cosa che mi ha fatto crescere. Solo in quel momento capisci gli errori che fai, perchè li fai e capisci che non devi ripeterli».

