Il cantante Bugo non ha dubbi, vorrebbe il ritorno dell’ex Inter Pirlo sulla panchina della Juve per questo motivo

Bugo, cantante e dichiarato tifoso della Juve, ha parlato così a Radio Bianconera. Ecco il suo commento su Allegri (impegnato nella lotta Scudetto con l’Inter) e l’ipotesi del ritorno di Pirlo in panchina.

BUGO – «L’ho sempre difeso nonostante sia stato tanto criticato negli ultimi anni. Non facciamo un gioco spettacolare vero, ma l’allenatore ha tenuto compatta la squadra in un momento delicato. Per il futuro vorrei rivedere Pirlo in panchina. Lui arrivato in un momento difficilissimo e un anno è poco per dimostrare cos’hai in testa»

