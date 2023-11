Bugo: «Da juventino è difficile ammetterlo, ma l’Inter è la squadra che gioca meglio». Le parole del tifoso e cantante

Bugo, popolare cantante e noto tifoso della Juve, a Calciomercato.com ha parlato dei bianconeri in chiave scudetto.

LE PAROLE – «Nel calcio si tende sempre a dire che la favorita non è mai la tua squadra. Stavolta però penso sia vero: l’Inter è la squadra che sta giocando meglio, da juventino è difficile ammetterlo ma è così. Però siamo a inizio stagione, ci sono ancora tante variabili tra le quali la Champions League che potrebbe far accumulare stanchezza alle nostre rivali. Diciamo che arriviamo tra le prime tre, vedremo in che posizione».

