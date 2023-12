Bundesliga: con una rete di Wirtz il Bayer Leverkusen acciuffa il pari con lo Stoccarda e guadango un punto dal Bayern Monaco

Il Bayer Leverkusen non va oltre al pari e non sfrutta a pieno la sconfitta di ieri in Bundesliga del Bayern Monaco. Le Aspirine di Xabi Alonso, grazie ad una rete di Wirtz, risponde allo Stoccarda e fissa il risultato sull’1-1.

La squadra va così a quattro punti sui bavaresi, che devono recuperare la partita contro l’Union Berlino. Anche in caso di vittoria la squadra di Tuchel si ritroverebbe ancora ad inseguire, anche se solo di un punto.

