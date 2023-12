Le parole di Fabio Pecchia, tecnico del Parma, dopo il pareggio conquistato in rimonta per 3-3 contro il Palermo

Il Parma tiene la testa della Serie B grazie al pareggio ottenuto contro il Palermo. Un punto importante, visto che i crociati sono riusciti a strappare il 3-3 con due gol nel recupero. Di seguito le parole nel post partita del tecnico Fabio Pecchia.

PAREGGIO – «Anche noi ne abbiamo presi due nel finale a Firenze, ci sono tanti episodi. Sarebbe stato un delitto perderla ma al novantesimo eravamo sotto di due gol, è un dato di fatto. La prestazione migliore per qualità, intensità, ritmo e continuità, ci è mancato il gol, ma ho visto una squadra consapevole, che ha dominato ed è rimasta lucida. Nonostante il doppio svantaggio, con consapevolezza abbiamo continuato a dominare in lungo e in largo. Vedere esultare il Tardini è fantastico, anche se è solo un pareggio».

GOL BRUNORI E REAZIONE – «Ha fatto un grandissimo gol di sinistro, lo conosco Matteo, ha fatto due gol fantastici. Ha qualità in area e sa giocare con entrambi i piedi. Il terzo poteva ammazzare la partita, ma siamo rimasti lì con lucidità fino alla fine, la voglia di cercare il gol ci ha premiati. Sicuramente potevamo fare meglio sul terzo gol, ma forse non l’avremmo poi recuperata».

PARI CHE HA IL VALORE DI UNA VITTORIA – «Per me di più. Dobbiamo essere bravi ancora di più a costruire su questa prestazione».

