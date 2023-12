Le parole di Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna, dopo la doppietta con cui ha deciso la partita con la Salernitana

Joshua Zirkzee ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Bologna contro la Salernitana. Di seguito le sue parole.

DOPPIETTA – «Sono felice, non solo per la doppietta, ma per la partita. Ho fatto un gran primo tempo, la ripresa un po’ più difficile. Fatto una grande gara, questo è già il passato, andiamo alla prossima».

IMPORTANZA DI VINCERE IN TRASFERTA – «Per noi era importante vincere in trasferta. Oggi abbiamo fatto bene, tutti i ragazzi hanno dato il massimo. Abbiamo mostrato un gran carattere».

SPETTATORE DELLA VIRTUS – «Sì, mi piace il basket. La Virtus gioca in Eurolega e mi piace vederla giocare. Questo è buon modo di fare gruppo».

