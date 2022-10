Clamoroso risultato in Bundesliga: il Bochum, ultimo in classifica, batte in casa l’Union Berlin, prima della classe

Scivolone dell’Union Berlino in Bundesliga. La capolista del campionato tedesco perde infatti contro il Bochum, ultimo in classifica e vede il Bayern Monaco avvicinarsi ad un solo punto.

Decisive per il fanalino di coda del campionato le reti di Hoffman, autore di una doppietta. Per l’Union non basta la rete di Pantovic, arrivata solo al 93′.

L’articolo Bundesliga, testacoda Union Berlino, battuto dal Bochum proviene da Calcio News 24.

