Oggi Goran Pandev, ex giocatore dell’Inter, compie 40 anni: ecco come i nerazzurri celebrano il suo talento

Sul sito ufficiale dell’Inter, ecco fioccare gli auguri a Goran Pandev nel giorno del suo 40esimo compleanno:

PANDEV-

Gol decisivi e vittorie indimenticabili: Goran Pandev ha messo la sua firma in tanti successi della storia nerazzurra.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, Pandev è tornato a vestire la maglia nerazzurra nel gennaio 2010, collezionando in una stagione e mezza 69 presenze e 8 gol. Prestazioni che hanno contribuito in maniera fondamentale alla vittoria di 6 trofei: 1 Scudetto, 2 Coppe Italia, 1 Supercoppa Italiana, 1 Mondiale per Club e la Champions League del 2010.

Goran Pandev compie oggi 40 anni e riceve gli auguri da parte del Club e di tutti i tifosi interisti.

L’articolo Buon compleanno Pandev: gli auguri dell’Inter proviene da Inter News 24.

