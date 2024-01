Buongiorno Milan: i rossoneri faranno di tutto per averlo! In settimana arriverà la prima offerta. Le NOVITÀ sul difensore

Il Milan farà il possibile per cercare di prendere Buongiorno in questa sessione di mercato.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il calciomercato rossonero insisterà nei prossimi giorni. Verrà, molto probabilmente, fatta una prima offerta già in settimana includendo Colombo che piace molto ai granata: è Buongiorno l’obiettivo numero uno. Furlani ci proverà fino alla fine in questa sessione invernale pur di portarlo a Milano.

