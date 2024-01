Rinnovo Giroud, futuro in bilico per il francese: ma con questi numeri… Cosa filtra sull’attaccante rossonero

In doppia cifra per il terzo anno consecutivo. Giroud non si vuole fermare nemmeno a 37 anni.

Tuttavia, il futuro dell’attaccante rossonero è ancora tutto da decidere. Come riportato da calciomercato.com, il contratto scadrà il prossimo 30 giugno e bisognerà vedere se verrà rinnovato fino al 2025. Sullo sfondo ci sono Vancouver Whitecaps e Atlanta United ma sicuramente il club tornerà a parlare con il francese verso la fine della stagione: in questo momento la sua importanza per il Milan è mostrata dai numeri.

