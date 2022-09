Sono queste le parole di Ruben Buriani che parla a TMW Radio di Milan Napoli, ecco le parole dell’ex giocatore.

Parla l’ex calciatore Ruben Buriani, che discute a TMW Radio del match tra Milan e Napoli, ecco le sue parole: “Mi auguro che lo sia, anche se entrambe vengono da una sfida infrasettimanale contro due squadre inferiori ma ostiche. In questo momento comunque Napoli e Milan applicano un buono gioco e credo che ci sarà da divertirsi. De Ketelaere e Kvaratskhelia? In questo momento sta giocando di più il napoletano che il belga. Secondo me sono entrambi estremamente forti e mi auguro che possano rappresentare un valore in più per il nostro campionato.“

Charles De Ketelaere

Sono queste le parole a TMW Radio, anche di Massimo Brambati: “Nel Milan è cambiata la società ma è rimasto il gruppo manageriale. Sta facendo un lavoro straordinario Pioli con Maldini. Mi ha sorpreso tantissimo Pioli, non credevo potesse fare così bene.“

