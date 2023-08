A TMW Radio, è intervenuto Massimo Buscemi, lo “Statistico” di “Quelli che il Calcio”, per ricordare Idris. Il saluto al giornalista e tifoso della Juve.

IDRIS – «Un mio ricordo di Idrid? È stato un bellissimo periodo vissuto insieme. Rimane nostalgia. Vorrei fare le condoglianze ai quattro figli e alla sua compagna. Lui era un grandissimo tifoso della Juventus. Noi giocavamo a prenderci in giro: tu sai di calcio quanto io so di te. Aveva un’intelligenza che andava al di là di tutto. Lui è nato nel Gambia, cresciuto in Senegal e ogni volta che tornava lì lo chiamavano l’italiano. Nella vita conta tanto “come ci si propone” e lui ha capito subito che se ti proponi bene essendo te stesso, poi vieni accettato».

