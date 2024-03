Liberato Cacace ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb in vista del match dell’Empoli contro il Milan, ecco cosa ha detto

MILAN – «Sono una delle squadre migliori in Italia e in un buon momento, ma non partiamo di certo battuti. Proveremo a metterli in difficoltà con le nostre qualità»

PEGGIOR AVVERSARIO – «Berardi. Quando ci ho giocato contro mi ha sempre messo in difficoltà. Ho visto che si è fatto molto male, quindi voglio mandargli un augurio di buona guarigione e di un pronto rientro»

