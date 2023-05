Le due società meneghine dovranno studiare un nuovo progetto da zero: a meno di eventi straordinari San Siro non potrà essere abbattuto.

Arrivano notizie importantissime sul fronte nuovo stadio: come riporta la Gazzetta dello Sport nel 2025 il secondo anello di San Siro compirà 70 anni e perciò scatterà su di esso il vincolo di interesse culturale che ne vieta l’abbattimento.

Inter e Milan, che già si stavano guardando intorno da tempo, dovranno rivolgersi altrove con somma tristezza visto che avevano lavorato al progetto nuovo San Siro per diversi anni investendo molti soldi. Praticamente impossibile che i due club scelgano di ammodernare il Meazza: le due dirigenze hanno sempre negato questa soluzione. Per quanto Inter e Milan preferiscano costruire il nuovo stadio all’interno dei confini cittadini è probabile che ve ne si esca; possibile anche che le due società agiscano ognuna per conto proprio.

