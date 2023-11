Le parole di Enrico Albertosi, ex portiere del Cagliari, sul suo rapporto con Gigi Riva. Tutti i dettagli in merito

Enrico Albertosi ha parlato a L’Unione Sarda del Cagliari.

LE PAROLE – «Per me Gigi è un amico eccezionale, anzi, direi che è un fratello. Siamo stati compagni di stanza ovunque, sia nel Cagliari che in Nazionale. Eravamo sempre insieme, siamo sempre stati molto uniti. Gli faccio gli auguri più belli per i suoi 79 anni e gliene auguro naturalmente tanti altri».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG