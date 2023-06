Il direttore sportivo del Cagliari Nereo Bonato ha aggiornato la situazione sull’esterno italiano tuttora di proprietà dei sardi.

Radiolina ha intervistato Nereo Bonato che ha spiegato come evolve la situazione riguardante il futuro di Raoul Bellanova. “Stiamo parlando con l’Inter per capire la situazione. Le compartecipazioni sono le prime scadenze a cui dovremo far fronte. La prossima settimana, avendo sotto mano la situazione dei tesserati del Cagliari, faremo le valutazioni del caso con il mister e con la proprietà, avendo le idee ben precise per ripartire”.

Raoul Bellanova

“Se Bellanova è più vicino al Cagliari o all’Inter? I rapporti con l’Inter sono solidi e importanti per cui non è detto che la data di scadenza sia vincolante. Contropartite o solo cash nell’affare Bellanova Stiamo facendo una valutazione a 360°. C’è sicuramente un interesse economico ma ci potrebbe anche essere eventualmente un interesse tecnico ma questi sono argomenti futuri”.

L’articolo Cagliari, Bonato: “Stiamo parlando con l’Inter per Bellanova, saranno fatte valutazioni a 360°” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG