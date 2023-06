Marco Bellinazzo, esperto di calcio, ha detto la sua sul periodo dell’Inter e sulla stagione appena conclusa dai nerazzurri

In collegamento a ‘Tutti Convocati’ su Radio 24, Marco Bellinazzo pone l’accento sulla stagione dell’Inter e sul cammino in Europa dei ragazzi di Inzaghi:

LE PAROLE– «Le finali di Champions League per l’Inter, d’Europa League per la Roma e di Conference League per la Fiorentina, sono state passaggi importanti. Per vincerle le finali prima ci devi arrivare. E noi ci siamo tornati. Ora bisogna fare tanti salti di qualità, a partire dagli stadi che anche a livello televisivo possono attirare. C’è un po’ di delusione per quello che poteva essere»

L’articolo Bellinazzo sull’Inter: «Ora è necessario il salto di qualità» proviene da Inter News 24.

