Il centrocampista dell’Inter Roberto Gagliardini ripercorre la finale di Champions e tutta la sua avventura in nerazzurro.

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Roberto Gagliardini che molto probabilmente dirà addio all’Inter al termine di giugno. “Giocare la finale di Champions League è stata una grande emozione per un obiettivo che a inizio anno era insperato, poco prevedibile. Siamo riusciti a regalarci la possibilità di vincere un trofeo incredibile. Un po’ di rammarico c’è, ovvio. Contro una delle squadre più forti del mondo ce la siamo giocata alla pari, facendo noi qualcosina di più. Purtroppo, non è bastato”.

Lautaro Martinez-Milan Skriniar-Roberto Gagliardini

“Ma guardiamo il lato positivo: bisogna trarre il meglio anche dalle sconfitte e questa esperienza servirà in futuro sia a me sia all’Inter. Non siamo stati fortunati in alcuni episodi e loro hanno trovato il gol nel nostro momento migliore. È un peccato ma le finali si giocano anche sull’episodio. Ed Ederson alla fine fatto degli interventi incredibili. La sconfitta brucia, una finale di Champions non capita tutti i giorni. Però bisogna riuscire a trarre il meglio anche dalle sconfitte. L’Inter prima o poi tornerà sul tetto del mondo… Sono grato all’Inter, sono stati sei anni e mezzo bellissimi, dove sono cresciuto tanto: ho avuto la possibilità di vincere uno scudetto e di giocare la Champions, di vivere questo sogno. Ringrazio davvero tutti: compagni, società e tifosi“.

