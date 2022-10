Il Cagliari sfida il Brescia in questo weekend di Serie B e l’Unipol Domus risponde presente: si va verso il tutto esaurito

Il Cagliari di Fabio Liverani continua la sua preparazione in vista del Brescia. La partita contro i lombardi sarà ostica e per nulla semplice, ma l’Unipol Domus ha già dimostrato che sarà presente, anzi presentissima.

Come riportato da L’Unione Sarda, infatti, la prevendita per la sfida di questo sabato procede a gonfie vele. Ieri sera superata la soglia dei 3000 tagliandi, per un totale, compresi i 7019 abbonati, che ha sfondato il muro delle 10.000 presenze. Numeri che lasciano presagire il sold out.

L’articolo Cagliari Brescia, si va verso il sold out proviene da Calcio News 24.

