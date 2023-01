Il Cagliari potrebbe chiudere per un colpo da 90 per la difesa e avrebbe mosso i primi passi per Colley della Sampdoria

Il Cagliari potrebbe chiudere per un colpo da 90 per la difesa e avrebbe mosso i primi passi per Colley della Sampdoria.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Giulini avrebbe incontrato i blucerchiati per capire la fattibilità dell’affare.

L’articolo Cagliari-Colley, primo passo ufficiale per il difensore: le ultime proviene da Calcio News 24.

