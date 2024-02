Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla gara contro il Napoli

Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla gara contro il Napoli. Le sue dichiarazioni:

INFORTUNATI – «Shomurodov piano piano sta riprendendo a parte e qualcosa con il gruppo, idem Oristanio. Sulemana ha avuto un risentimento e fa differenziato. Hatzidiakos e Mancosu non sono disponibili»

SQUADRA – «Dopo la Lazio mi sono dimesso, i ragazzi l’hanno capito e hanno reagito. Sono contento del secondo tempo di Udine»

PAURA – «Non ci siamo dati per battuti, dobbiamo giocare queste ultime gare senza guardare il nome dell’avversario. Affrontiamo il Napoli che non è in crisi, magari non riesce quello che riusciva l’anno scorso ma hanno sempre fior di giocatori. Incontriamo una squadra gagliarda con lo scudetto sulla maglia. Aldilà del risultato dobbiamo rendere orgogliosi i tifosi»

CONTINUA SU CAGLIARE NEWS 24

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG