Le cessioni del Cagliari hanno fruttato un tesoretto di 16 milioni ai sardi da poter reinvestire sul mercato

Il Cagliari al lavoro sul mercato, in particolare sul fronte delle uscite. I rossoblu hanno sfoltito la rosa, trovando anche un modo di mettere da parte un tesoretto da reinvestire in entrata.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Cagliari si è messo in luce con diverse cessioni: Razvan Marin, Sebastian Walukiewicz, Raoul Bellanova, Alessio Cragno e la percentuale su Guglielmo Vicario, per un totale di 16 milioni che la squadra isolana dovrà reinvestire con intelligenza.

