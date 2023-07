Dopo l’affare Azpilicueta sfumato, l’Inter riapre la pista per l’atalantino Merih Demiral: ecco come portarlo a Milano

Merih Demiral è un nome che continua ad orbitare nella galassia dell’Inter già da molto tempo.

Con Azpilicueta sfumato all’ultimo minuto in favore dell’Atletico Madrid, i nerazzurri sono tornati in corsa per il giocatore dell’Atalanta, e hanno un asso nella manica per aggiudicarsi il difensore:

DEMIRAL- Il 25enne turco è un profilo che all’Inter piace da tempo. E’ abituato a giocare nella difesa a tre, anche se è più un centrale che un braccetto. Ma è un marcatore arcigno ed è quello che serve per il dopo Skriniar. . Come noto, i rapporti fra Inter e Atalanta sono ottimi da anni, dunque potrebbe non essere complicato trovare un accordo. Demiral è in uscita dall’Atalanta, l’Inter, sfruttando il contratto fino al 2026, potrebbe chiederlo in prestito con diritto di riscatto. Fra l’altro a Bergamo sono interessati al richiestissimo centrocampista Fabbian – che l’Inter vuole al massimo prestare – e Demiral potrebbe aprire un canale privilegiato.

A renderlo noto è Tuttosport.

L’articolo L’asso nella manica dell’Inter per arrivare a Demiral proviene da Inter News 24.

