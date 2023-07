Kamada ha detto no a questi due top club per andare al Milan! Spunta questo retroscena sul fantasista giapponese

Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha svelato un retroscena su Daichi Kamada, trequartista che il Milan ha bloccato ormai da un mese ma per il quale non ha ancora dato l’ok per il suo arrivo.

Il giapponese avrebbe detto no alle proposte di Atletico Madrid e Borussia Dortmund per sposare il progetto rossonero, ma attualmente come si diceva si registra una fase di stallo.

