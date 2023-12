All’Unipol Domus, il match valido per la 18esima giornata di Serie A 2023/2024 tra Cagliari ed Empoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

All’Unipol Domus, Cagliari ed Empoli si affrontano nel match valido per la 18esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.

Cagliari-Empoli 0-0: sintesi e moviola

Iniziata Cagliari-Empoli

4′ Gara inizialmente bloccata, le due squadre si studiano

14′ Azzi salva tutto! Caputo va via a Goldaniga e mette al centro per Maldini, Azzi in ripiego devia in angolo con la punta del piede e salva tutto

19′ Occasione Cagliari! Destro a giro di Azzi dal lato corto dell’area di rigore con la palla che sibila il palo e si spegne sul fondo

30′ Maleh, già ammonito, allontana la palla a gioco fermo: rumorose proteste verso Maresca per estrarre il doppio giallo

35′ Conclusione a botta sicura di Cambiaghi ma Goldaniga si immola e respinge

FINE PRIMO TEMPO

Migliore in campo: a fine partita

Cagliari-Empoli 0-0: risultato e tabellino

AMMONITI: 28′ Maleh, 29′ Lapadula

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Azzi; Deiola, Prati, Sulemana; Viola; Pavoletti, Lapadula. A disposizione: Radunovic, Aresti, Mancosu, Hatzidiakos, Oristanio, Pereiro, Jankto, Wieteska, Petagna, Obert, Luvumbo, Di Pardo. Allenatore: Ranieri

EMPOLI (4-3-1-2): Caprile; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Kovalenko, Grassi, Maleh; Maldini; Cambiaghi, Caputo. A disposizione: Perisan, Berisha; Shpendi, Gyasi, Marin, Cancellieri, Ranocchia, Bastoni, Ismajli, Baldanzi, Indragoli. Allenatore: Andreazzoli

