Le parole di Pantelis Hatzidiakos, nuovo difensore del Cagliari: «Tutta la Sardegna tifa per noi. Io mi nutro della passione della gente»

Oggi il canale Youtube del club ha raccolto le dichiarazioni di Pantelis Hatzidiakos, nuovo centrale del Cagliari. Il difensore greco si è presentato ai tifosi sardi dopo l’esordio nella partita contro l’Udinese. Di seguito le sue parole.

CAGLIARI E SERIE A – «Per me è sempre stato un sogno giocare in Italia, mi piace il calcio italiano, ho visto tante partite di Serie A nelle ultime due stagioni. Cagliari rappresenta un’ottima opportunità, la conoscevo già grazie al mio amico Lykogiannis, mi ha parlato benissimo della piazza. Ho parlato con il mister in merito alla squadra»

CITTA’ – «Cagliari è una bella città, la Sardegna è un’isola fantastica dove ci sono le condizioni migliori per giocare e misurarmi con la Serie A. Ho avuto 2/3 giorni per visitare la città e anche la mia famiglia è stata qui, lo hanno visto più di me, io ero spesso stanco dopo gli allenamenti e dovevo concentrarmi sul match con l’Udinese. Non ho visto molto, ma mi sembra quasi di essere tornato nella mia casa a Rodi. Si assomigliano molto, è bello esse qui. Le persone sono gentili e mi hanno aiutato molto, voglio imparare presto l’italiano. Per ora le sensazioni sono veramente stupende»

TIFOSERIA – «Il Cagliari ha tantissimo tifosi, nella top 10 della Serie A. Tutta la città, tutta la Sardegna tifa il Cagliari. Io mi nutro della passione della gente e so che questa è una piazza ricca di amore per i nostri colori».

CONTINUA A LEGGERE SU CAGLIARINEWS24.COM

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG