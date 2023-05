Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida contro il Parma in Serie B

Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida contro il Parma. Assenti in casa rossoblù Filippo Falco, ancora in convalescenza dopo l’intervento al ginocchio, e il lungodegente Elio Capradossi

Portieri: Radunovic, Aresti, Ciocci,

Difensori: Goldaniga, Dossena, Altare, Barreca, Zappa, Obert, Azzi, Di Pardo

Centrocampisti: Mancosu, Rog, Nandez, Viola, Deiola, Lella, Makoumbou, Koufalidis

Attaccanti: Lapadula, Millico, Prelec, Pavoletti, Luvumbo

