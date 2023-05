L’inversione di tendenza della squadra nerazzurra ha un motivo tattico ben preciso; lo hanno dichiarato tra le righe Inzaghi e Lukaku.

L’Inter muta parecchio il baricentro medio in base al modo di giocare e alla forza dell’avversario che ha di fronte ma a cambiare in questo finale di stagione è stato proprio l’atteggiamento di tutta la squadra. Lo riporta la Gazzetta dello Sport sulla scia di dichiarazioni di Lukaku ed Inzaghi: l’attaccante qualche settimana fa aveva ammesso a chiare lettere che i nerazzurri subivano troppi goal per cercare di attuare un pressing offensivo.

Simone Inzaghi

Ora invece la squadra resta più compatta dietro per cercare di verticalizzare immediatamente quando è in possesso palla; cosa estremamente gradita al tecnico. Il baricentro medio dell’Inter è di 51,3 metri mentre contro l’Atalanta è stato di 44; se si vogliono analizzare le gare contro avversari “simili” al Manchester City, si vede che il baricentro dei nerazzurri è stato addirittura di 34,4 metri contro il Barcellona in casa e di 49,7 nella gara casalinga contro il Napoli.

L’articolo Come Inzaghi ha aggiustato l’Inter proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG